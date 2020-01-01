حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 10 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 10 يوليو 2020، وفيما يخص برج الدلو، قالت:مهنيًا: بانتظارك هذا اليوم بعض التغيير أو المصاريف غيرالمتوعقة، وتصحح الخطأ وترى أن المعالجة الهادئة هي الأنسب.عاطفيًا: لا تدع الشريك يفاجئك بقرار حاسم، بل سارع إلى الاطلاع على كامل التفاصيل، وادرسها بروية واتخذ القرار المناسب بشأنها.صحيًا: تقرر السهر مع الأصدقاء أو ارتياد السينما والمسرح للتخفيف من ضغوط الحياة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.