طلب الجمهور إعادتها ثلاث مرات.. ما هو سبب رقصة عمر الشريف في تونس"؟

بنادي البحر المتوسط في "جربة الحلوة" حيث استضافت تونس مهرجان "البريدج"، وكان نجم المهرجان الفنان المصري العالمي عمر الشريف.ولعب الشريف لعبته المفضلة "البريدج"، ولكنه خسر فيها، ولم يتلق أي جوائز حتى في المراكز الأولى، وعوضًا عن ذلك راح يتلقى كلمات الثناء والإعجاب.وقبل أن يغادر الشريف "جربة" التقى بالصحفيين وتحدث إليهم، عن مشاريعه السينمائية وحياته الخاصة أيضًا.بدأ حديث عمر الشريف بالفرنسية، وعندما تحدث بالعربية رفعت إحدى السيدات إصبعها إلى الشريف وقالت:" أنت الآن عمر الشريف الذي نعرفه"، وعندها التفتت كل العيون إلى عمر الشريف الذي فرح بكلمات السيدة ووزع ابتسامات عريضة على الحاضرين قبل أن يقول:" أنا دائمًا عربي".وتدعيمًا لكلمته نزل عمر الشريف إلى متوسط القاعة وراح يرقص بصحبة فنانة شعبية تونسية ترقص الفلكلور التونسي، كانت رقصته هو أيضًا شعبية وجميلة حتى أن الجماهير راحت تصفق وتهلل وطلبت منه أن يعيد رقصته ثلاث مرات".وبعد انتهاؤه صعد عمر الشريف ليتلقى باقي أسئلة الصحفيين، وكان أهم سؤال عن بلده مصر وقال عنها:" مصر بلدي، جواز سفري مصري، ذكرياتي فيها لا تنسى، وأنا دائمًا أزورها، وكانت آخر زياراتي لها في نوفمبر الماضي، باختصار مصر هي قلبي، وذلك حسبما ذكرت مجلة الشبكة.