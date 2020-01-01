فى خدمتك.. خطوات وشروط الحصول على قرض «مشروع البتلو»

تقدم "الدستور" الخطوات والشروط التى يجب توافرها والأوراق المطلوبة للحصول على "قرض البتلو" التى تمنحة وزارة الزراعة لصغار المربين ضمن المشروع القومي لتسمين وإحياء البتلو.وتأتي تلك الخدمة فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص جريدة "الدستور" على تقديمها للقراء فى كافة المجالات.وحددت وزارة الزراعة الشروط والأوراق المطلوبة، والتي جاءت على النحو التالي:- قدم طلبًا لقطاع الإنتاج الحيواني بالمركز أو مديرية الزراعة بمحافظتك.- صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب التمويل، والضامن.- صورة المؤهل الدراسي ويستوجب الأصل من أجل الاطلاع عليها، وللأميين عليهم الحصول على شهادة محو الأمية.- تقديم فيش وتشبية موجه لمديرية الزراعة بالمحافظة.- يجب توفير مكان ملائم لتربية المواشي إذا كانت أقل من 20 رأسا، ومزرعة مرخصة إذا كانت أكثر من 20.- يقوم البنك الزراعي بالاستعلام عن مقدم الطلب وأخد الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض.- يشترط بعد شراء الماشية أن يجرى ترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، ضد خطر النفوق والذبح الاضطراري والسرقة والحريق.- التأمين ضد خيانة الأمانة بالنسبة للجمعيات والشركات لصالح البنك الزراعي على نفقة العميل.