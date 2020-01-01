رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدعو لزيادة توريدات المساعدات الإنسانية إلى سوريا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:46 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
طباعة
دعت الأمم المتحدة لزيادة توريدات المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، وذلك على خلفية الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول معبري باب الهوة وباب السلام على الحدود التركية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين: «نحن نحتاج إلى زيادة المساعدات التي تنقل عبر الحدود، وليس إلى تقليصها».

ويأتي ذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار حول تمديد عمل آلية نقل المساعدات عبر الحدود.

واستخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار حول تمديد عمل معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود «السورية-التركية»، فيما رفضت الدول الغربية مشروع القرار الروسي القاضي بإبقاء معبر واحد فقط.

يذكر أن سريان الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود ينتهي اليوم الجمعة 10 يوليو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوطنية للانتخابات» تعلن قواعد اختيار رموز انتخابات مجلس الشيوخ

تفاصيل احتفالية الزمالك بلقب «نادي القرن الحقيقي» (فيديو)

«التعليم»: إضافة إجابات على نموذج تصحيح مادة الفيزياء

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

الصور

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

الأكثر قراءة

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

تفاصيل احتفالية الزمالك بلقب «نادي القرن الحقيقي» (فيديو)

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

نصر علام: إثيوبيا استنفدت خيارات «السلمية».. ورد مصر «لا يتوقعه أحد»

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

بمشاركة جميلات العالم.. حكاية فيلم ضرب فيه عمر الشريف رقمًا قياسيًا فى القبلات

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

عبدالمنعم مدبولي.. سر «توأم عادل إمام» الذي هاجمه بأمر من الإخوان

دعا الله ألا يموت في طائرة أو سيارة.. هكذا مات فريد الأطرش بعد كابوس مريب

نجم الساعة

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الشرطة ترجح غرق الممثلة نايا ريفيرا فى بحيرة بكاليفورنيا

الزمالك يحتفل بشعار «نادى القرن» على مبنى وزارة الرياضة (فيديو)

طريقة دفع فواتير المياه عبر الهاتف المحمول

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

بإشارة عبدالدايم.. مصر أول دولة عربية وإفريقية تستأنف الأنشطة الإبداعية

جميل المغازي: أخرجت حلقة إحسان عبد القدوس ووزع أجره على العمال (حوار)

عبدالدايم: أنشطة «الأعلى للثقافة» تثري الميدان الفكري في مصر

وزيرة الثقافة تتابع انتظام العمل بالقومى للترجمة وتتفقد مسرح الهناجر