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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط
الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:31 ص
عودة نشاط دار الاوبرا
تصوير : محمود عبد الناصر
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