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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

موعد إجازة عيد الأضحى 2020

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:25 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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يترقب الجميع بلهفة وشوق موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2020، والذي تختلف تفاصيله عن عيد الفطر، حيث ينتظره المسلمون من جميع أنحاء العالم لتقضية مناسك الحج والطواف حول الكعبة والوقوف على جبل عرفات للدعاء والتقرب إلى الله وصك الأضحية ولتطبيق السنة النبوية. 

وفي الوقت الذي يعاني فيه العالم من تفشي فيروس كورونا وغلق المساجد، أعلنت المملكة العربية السعودية إلغاء زيارة الأماكن المقدسة، لكنها أعلنت لاحقًا فتح أبوابها أمام المسلمين لتقضية مناسك الحج والعمرة مع حلول عيد الأضحى المبارك 2020.

موعد عيد الأضحى 2020 في مصر


ويهل علينا عيد الأضحى المبارك 2020 يوم الجمعة الموافق 31 من شهر يوليو، ولكن يتم استطلاع هلال ذي الحجة قبل نهاية ذي القعدة لكي يكون الموعد مؤكد بنسبة 100% منعًا لحدوث أي أخطاء، ونتمنى لكل المسلمين عيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية.

موعد إجازة عيد الأضحى 2020


وننتظر جميعًا موعد إجازة عيد الأضحى 2020، وذلك بعد إعلان الدولة عن فتح الخطوط الجوية والمساجد التي تم إغلاقها إثر تفشي فيروس كورونا المستجد والرجوع إلى الحياة الطبيعية، وتعتبر أيام عيد الأضحى 2020 هي أيام إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك فمن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2020 من يوم وقفة عرفات وتستمر أربعة أيام بالعيد.

وبعد تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، لم يشعر الناس بفرحة عيد الفطر المبارك بسبب الحجر المنزلي الذي التزم به المواطنون للحد من تفشي عدوى كورونا وتقليل عدد الإصابات، ولكنهم مازلوا يبحثون عن موعد إجازة عيد الأضحى 2020، لتعويض فرحة عيد الفطر وذلك بعد إعلان عودة الحياة لطبيعتها من جديد.

وقد أعلنت الحكومة عن إلغاء حظر التجوال وإعادة الحياة الطبيعية مع استمرار المواطنين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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