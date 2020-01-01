وفاة مدرس مساعد أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة الفيوم بفيروس كورونا

توفي الدكتور ريمون عماد، مدرس مساعد أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة الفيوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وينعي الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، وفاة الدكتور ريمون عماد، المدرس المساعد بقسم الباطنة بكلية الطب بالجامعة، شهيد الواجب وبطل من أبطال الجيش الأبيض؛ الذي وافته المنية واهبًا حياته للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل بجامعة الفيوم.