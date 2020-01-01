البترول: التوقعات تشير إلى زيادة الأسعار خلال الربع الحالي

قال حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إنه رغم أن التوقعات تشير إلى زيادة أسعار البترول خلال الربع الحالي من العام الجاري، بالمقارنة مع العام الماضي، إلا أن لجنة تسعير الوقود قالت بتثبيت الأسعار.وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن أسعار الوقود على مستوى العالم حدث بها تذبذات غير طبيعية بسبب جائحة فيروس كورونا، وتابع: "كل 3 شهور تقوم اللجنة بتقييم أسعار الوقود".