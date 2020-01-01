السودان يفتح مطار الخرطوم أمام الطيران المصري

أعلن السودان، اليوم الخميس، فتح مطار الخرطوم جزئيا أمام الحركة الجوية من ثلاث دول هي ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا.وقال إبراهيم عدلان مدير سلطة الطيران المدني، مساء اليوم، إن هذا القرار يأتي تماشيا مع قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية الخاص بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية، التي تأثرت بجائحة كورونا "كوفيد-19"، وأدت لإغلاق المطارات لفترة طويلة، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأشار عدلان إلى أن الدول الثلاث سبق وأعلنت فتح مطاراتها أمام الحركة الجوية مما يتيح للسودان التواصل جويا معها، موضحا أن الركاب القادمين إلى مطار الخرطوم سيخضعون لبروتكول فحص وزارة الصحة كما سيخضع السودانيون والأجانب من أصول سودانية إلى اجراءات فحص طبي في مطار الخرطوم، كما سيخضع الأجانب لفحص "pcr" ويشترط عليهم أيضا أن تكون بحوزتهم شهادات خلو من الإصابة بالفيروس.