أشجان نبيل: المجتمع الدولي يمارس الخناق على أردوغان لتحجيمه

قالت الدكتورة أشجان نبيل الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي، إن المجتمع الدولي يمارس الخناق على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالضغط العسكري والاقتصادي والدبلوماسي والسياسي لتحجيمه، لافتا إلى أن مصر مستمرة في عرض فرص الحل السياسي لإخراج الإرهابي التركي من ليبيا.وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أردوغان يتسم بالغباء السياسي"، لافتا إلى أن المجتمع التركي الداخلي مشتعل ولن يستطيع السيطرة عليه أكثر من ذلك ومحاولة التعتيم على ما يجري لن تفلح.أضافت: هناك حركة اعتقالات واسعة تنفذها السلطة ضد ضباط الجيش والشرطة"، مؤكدة أن أردوغان أفلس وغير قادر على دفع الأموال للمليشيات التي تستخدمها في ضرب المنطقة للسيطرة عليها.