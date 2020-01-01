محافظ المنيا: يد الدولة قوية ولن تسمح بالتعدي على أملاكها مرة أخرى

علق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على وضعه لافتة على قطعة أرض مستردة، كتب عليها: "أرض ملك الدولة وحق الشعب"، بقوله: "هناك توجيهات من الرئيس ورئيس الحكومة باستراد كافة أراضي الدولة كونها ملكا للشعب من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة".وأضاف القاضي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن يد الدولة قوية ولن يحدث تعد على أراضي الدولة مرة أخرى، لافتًا إلى أنه وضع هذه اللافتة بعدما قام بعض المواطنين بوضع يدهم على 1850 فدانا مملوكة للدولة.