«التنمية المحلية»: أزمة كورونا لن تشغلنا عن متابعة التعديات على الأراضي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إنه تم إزالة 621 مبني مخالف بمساحة أكثر من 138 ألف متر مربع في معظم المحافظات.وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: "الدولة واعية ولن تشغلها أزمة كورونا عن متابعة التعديات على الأراضي"، مؤكدًا أن هناك تنسيقا مع جميع الجهات لمواجهة التعديات التي تتم باستغلال أزمة كورونا.وأكمل: "حذرنا أكثر من مرة وأنه سيكون هناك إزالة فورية لأي مخالفة"، مشيرًا إلى أن هناك زيادات في عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء.وأفاد قاسم بأن المتقدمين بعد انتهاء المدة المحددة للتصالح مع الدولة يوم 30 سبتمبر القادم، لن يقبل منهم التصالح ولا المال المحدد للمخالفة البنائية الخاصة بهم.