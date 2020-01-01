«تعليم البرلمان»: ندعو المدارس الخاصة لتأجيل مصروفات الأتوبيسات والأنشطة

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن عددا من النواب قدموا مقترحات تخص المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد، منها وضع نسبة تخفيض على مصروفات العام الدراسي.وأضافت "نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن اللجنة بحثت أيضًا من ضمن المقترحات تأجيل مصروفات الأتوبيسات والأنشطة المدرسية بالمدارس الخاصة لحين انتهاء أزمة كورونا.وأشارت "عضو لجنة التعليم بالبرلمان"، إلى أن غموض موقف ذهاب الطلاب للمدارس في ظل أزمة كورونا، يدفع المدارس الخاصة إلى قبول فكرة تأجيل دفع مصروفات الأتوبيسات والأنشطة، مؤكدة أن هذه خطوة تساعد في رفع العبء عن الأهالي خاصة في ظل في هذه الظروف العصيبة.