عبدالمنعم مدبولي.. سر «توأم عادل إمام» الذي هاجمه بأمر من الإخوان

ربطت بين الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي وشقيق حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين "عبدالرحمن" صداقة قوية، في الوقت الذي كان فيه الأخير كاتبا مسرحيا ومؤسسا لمشروع المسرح الإسلامي للجماعة.رغم أن الفنان الراحل كان يحاول طمس هذه الفترة من حياته ومسيرته الفنية، إلا أن عبدالرحمن البنا ترك في أوراقه ما لا يمكن محوه عن هذه الفترة التي كان فيها عبدالمنعم مدبولي مدافعًا عن المسرح الإسلامي باعتباره وسيلة لنشر الفضيلة ومكارم الأخلاق، حسبما جاء في "روزاليوسف" 2005 للكاتب أيمن الحكيم.شارك الفنان عبدالمنعم مدبولي في عدد من المسرحيات التي كتبها "البنا"، ومنها مسرحية "غزوة بدر" وجسد فيها شخصية النضر بن الحارث.وتدخل "مدبولي" لفرقة المسرح الإسلامي لجماعة الإخوان المسلمين حيث أرسل خطابًا لمدير مسرح حديقة الأزبكية يطلب الموافقة لإقامة حفل مسرحي للفرقة على خشبة مسرح حديقة الأزبكية عام 1952، لتقديم مسرحية "المعز لدين الله الفاطمي".كما استخدمت جماعة الإخوان المسلمين الفنان عبدالمنعم مدبولي في هجومها على الفنان عادل إمام وقت زيارته لمحافظة أسيوط لإقامة عروض مسرحية لهدف التصدي للجماعات المتطرفة، فقد وصف "مدبولي" ما يقدمه عادل إمام بأنه فن زائف يغزي الإرهاب.وقال "البنا" في مقال بعنوان "سيد الشغال.. لا تتعجب فنحن نكفيك شر الجهد وبذل المال"، يستعرض فيه الفنانون المشاركون في المسرح الإسلامي التابع للجماعة، إذ يقول، أن فريقهم الإسلامي قائم ومجهز بالمسرحيات الإسلامية الرفيعة والشخصيات المعروفة، ووصف الفنان عبدالمنعم مدبولي بأنه "توأم عادل إمام" الذي مثل معهم في "غزوة بدر" على مسرح حديقة الأزبكية في أغسطس 1946، في دور كوميدي "ضمضم الغفاري".