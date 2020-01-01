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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 132 ألفًا و971 طن قمح لشون وصوامع الغربية

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:27 م
قمح
قمح
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، توريد 132 ألفا و971 طنا و664 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى مساء اليوم، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.

وأفاد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن وارد اليوم بلغ 356 طنا و469 كيلو، وتم توريد 75 طنا و216 كيلو للمطاحن و281 و253 كيلو للبنك في ضوء الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألفا و703 أفدنة بعد التدقيق.

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