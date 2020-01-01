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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 65 قرار إزالة في الغربية

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:25 م
الدكتور طارق رحمى
الدكتور طارق رحمى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بدأ الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء العشوائي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وكشف محافظ الغربية، في بيان له اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 65 قرار إزالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بمراكز ومدن المحافظة، شملت 56 قرارا لتعديات على أراضي أملاك الدولة على مساحة 3 آلاف و185 مترا بمركز كفر الزيات، و5 قرارات إزالة تعديات على أراض زراعية على مساحة 16 قيراطا و15 سهما بمركز المحلة الكبرى، وتنفيذ 4 قرارات لمخالفات بناء على مساحة 805 أمتار بمركز قطور وسمنود.

ووجه رحمي، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات للتصدي المتعدين بكافة المراكز والمدن والأحياء ومنع المخالفين من استغلال أزمة فيروس كورونا الحالية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحويلهم للنيابة العسكرية.

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