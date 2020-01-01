الإيبارشيات تستعد لفتح الكنائس للصلوات 15 يوليو

أعلنت عدد من الإيبارشيات القبطية الأرثوذكسية استعدادها لفتح الكنائس لتنظيم صلوات القداسات ابتداءا من ١٥يوليو الجاري.وأعلن الأنبا بموا أسقف السويس استعدادات فتح الكنائس، وكان أهمها ترقيم مقاعد الحضور بالكنيسة، حيث لا يجلس عليه أكثر من فردين خلال الصلوات؛ بالإضافة إلى علامات تباعد اجتماعى عند تناول الأسرار المقدسة بمسافة مترين بين كل فرد وأخر.وأشارت الإيبارشية إلى أن أي فرد يشعر بأعراض سخونة أو نزلات برد مشابهة لكورونا لا يتواجد بالكنيسة حتى يتماثل للشفاء.