ألمانيا وهولندا تدعوان إلى إصلاحات في أوروبا بسبب كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأوروبيين إلى اتباع نهج إصلاحي شجاع من أجل الخروج أقوياء من عواقب أزمة جائحة كورونا.وقالت ميركل، مساء الخميس، في برلين قبل إجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن المعونات التي لا تتم في إطار الإصلاحات ولا توجه نحو المستقبل لا تجدي في النهاية نفعا.وحذرت ميركل قائلة: "العالم لا ينام، وبعد هذه الأزمة سترتب الأوراق من جديد بكل تأكيد، وسوف ينظر البشر إلى من يستطيع فعليا ضمان رفاهية البشر في بلاده، ولا يتأتى هذا إلا باقتصاد قادر على المنافسة وموجه للمستقبل".وأضافت ميركل قائلة إن حماية المناخ مثلا سيكون لها دور كبير في ذلك، وهو مجال قطعت فيه هولندا "شوطا مبهرا للغاية".