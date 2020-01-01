أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات في التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب، مساء اليوم الخميس، تراجعا في الأسعار بقيمة 3 جنيهات.وتقدم "الدستور" نشرة يومية بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، تسهيلًا على المواطنين.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك تراجعا في أسعار الذهب بقيمة ٣ جنيهات.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عيار ٢٤ سجل نحو ٦٨٥ جنيها، فيما سجل عيار ٢١ نحو ٨٠٠ جنيه، وسجل عيار ٢٤ نحو ٩١٤ جنيها.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن هناك تراجعا في أسعار الذهب والبورصات العالمية، مما تسبب فى انخفاض أسعارها.وأشار عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أن هناك انخفاضا في أسعار الجنيه الذهب، حيث سجل سعر ٦٤٠٠ جنيه، وسجل سعر الأوقية العالمية نحو ١٧٩٩ دولارا.