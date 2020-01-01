خبير عسكري: «جاهزون في أي وقت واللي هيقرب من مصر هنمسحه»

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنه كانت هناك إجراءات مسبقة تمت على أرض الواقع تتوقع العداءات التي قد تحدث في الجانب الغربي، مؤكدا: "نحن جاهزون لتجاوز أي تعد أو تهديد على مصر في أي وقت. واللي هيقرب منها هنمسحه".

وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الحفاظ على مقدرات الوطن من أهم ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجيش، موضحا أن مصر لديها جيش قوي ومدرب يتعامل مع أي تهديد ضد بلده، والمناورات التي حدثت في الإتجاه الغربي اليوم، خير دليل على ذلك.يشار إلى أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، والتي أوصى خلالها بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية والتضحية للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المناورة.