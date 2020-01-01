تأجيل صلوات القداسات بإيبارشية سمالوط لـ 7 أغسطس

قرر الأنبا بفنوتيوس مطران القبطية الأرثوذكسية بسمالوط المنيا، إرجاء صلوات القداسات الإلهية بجميع الكنائس على أن تستأنف بداية من ٧ أغسطس المقبل (بالتزامن مع بدء صوم السيدة العذراء) بمراعاته الكامله للضوابط والاحترازات الصحية اللازمة.جاء قرار مطران سمالوط بتأجيل صلوات القداس، نظرًا لخطورة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.وأشار الأنبا بفنوتيوس إلى استمرار إقامة صلوات المعموديات والأكاليل بالنظام السابق من الاقتصار الشديد لأقل عدد، مع الاستمرار في الامتناع التام عن صلوات الحميم وتبريك المنازل والافتقادات المنزلية.