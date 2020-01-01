الكنيسة تطلق حملة توعية للوقاية من كورونا

أطلق المركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية حملة فيديوهات تبث عبر منصته الرسمية للتوعية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتضم مقاطع الفيديو التي تبثها الكنيسة عدد من الإجراءات التي سيتم تطبيقها عند فتح الكنائس تتمثل في أهمية التباعد بين الأفراد وإجراءات التعقيم عند الدخول وبعد انتهاء صلوات القداسات، وتخصيص كل شخص أدواته الشخصية مثل اللفافات والكتب المقدسة ويفضل قراءة الصلوات عبر التطبيق الإلكتروني بالهواتف المحمولة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «صوم الرسل» الذي يستمر أكثر من شهر، وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس ويحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة؛ لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.