إيبارشية طما تطلق برنامج العضوية الكنسية لحجز القداسات

أطلقت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية برنامج العضوية الكنسية لحجز القداسات بكنائس الإيبارشية؛ استعدادا لفتحها وعودة الصلوات بها.أشارت الإيبارشية، في بيان لها إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات حتي لا تتعرض الاستمارة للرفض،وإدخال بيانات رب الأسرة وأفراد لمعرفة أعداد كل أسرة تريد حجز موعد حضور للقداسات.كما أكدت ضرورة إدخال بيانات الرقم القومي بتدقيق وحرص، لاستخدامه فيما بعد في تسجيل الدخول لمعرفة الموعد المناسب للحضور للكنيسة لحضور الصلوات.وتابعت "يجب كتابة جميع البيانات باللغة العربية عدا البريد الإلكتروني (الإيميل) والرقم القومي ورقم التليفون (أرقام وحروف باللغة الإنجليزية).