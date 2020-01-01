رئيس أركان جيش الاحتلال في الحجر الصحي

أدخل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أڤيڤ كوخافي، اليوم الخميس، قيد العزل المنزلي الصحي، وذلك بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا.وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "إنه تم إدخال رئيس أركان الجيش، أڤيڤ كوخاڤي، للحجر الصحي رفقة عدد من الضباط الآخرين، وذلك بعد مخالطتهم مصابا بفيروس كورونا"​.يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل وزير الدفاع، بيني جانتس، أيضا تم إدخاله يوم أمس، للحجر الصحي، وذلك بعد الاشتباه بمخالطته مصابا بوباء "كوفيد- 19".وبلغت حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد- 19" في إسرائيل 33886 إصابة، من بينها 344 حالة وفاة، و14516 حالة نشطة.