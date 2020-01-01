رئيس أركان جيش الاحتلال في الحجر الصحي
الخميس 09/يوليه/2020 - 04:08 م
هبه محمدطباعة
أدخل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أڤيڤ كوخافي، اليوم الخميس، قيد العزل المنزلي الصحي، وذلك بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "إنه تم إدخال رئيس أركان الجيش، أڤيڤ كوخاڤي، للحجر الصحي رفقة عدد من الضباط الآخرين، وذلك بعد مخالطتهم مصابا بفيروس كورونا".
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل وزير الدفاع، بيني جانتس، أيضا تم إدخاله يوم أمس، للحجر الصحي، وذلك بعد الاشتباه بمخالطته مصابا بوباء "كوفيد- 19".
وبلغت حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد- 19" في إسرائيل 33886 إصابة، من بينها 344 حالة وفاة، و14516 حالة نشطة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "إنه تم إدخال رئيس أركان الجيش، أڤيڤ كوخاڤي، للحجر الصحي رفقة عدد من الضباط الآخرين، وذلك بعد مخالطتهم مصابا بفيروس كورونا".
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل وزير الدفاع، بيني جانتس، أيضا تم إدخاله يوم أمس، للحجر الصحي، وذلك بعد الاشتباه بمخالطته مصابا بوباء "كوفيد- 19".
وبلغت حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد- 19" في إسرائيل 33886 إصابة، من بينها 344 حالة وفاة، و14516 حالة نشطة.