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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ السويس يشدد على طلاء واجهات المباني بالأبيض والأزرق

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:00 م
لواء عبد المجيد
لواء عبد المجيد صقر
كريم أنور
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أكد محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، أثناء اجتماعه اليوم، أهمية البدء في أعمال دهان واجهات المباني باللون الأبيض والأزرق الذي يرمز للسويس الباسلة.

وكلف المحافظ السكرتير العام بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لتنظيم العمل، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الانتهاء من دهان الواجهات للمناطق التي سيتم تحديدها بعد انتهاء المهلة.

ووافقت لجنة مخالفات البناء في السويس، على التصالح لعدد من الملفات المقدمة طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وكان محافظ السويس، قد اجتمع صباح اليوم باللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن، وبعض الجهات المعنية بتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لاتخاذ القرار في الملفات التي يتم حصرها على الطبيعة خلال أسبوع من قبل الأحياء للمباني الصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020 للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية.

حضر الاجتماع كلا من ممثلي شعبة العمليات والشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثالث الميداني ورؤساء الأحياء وممثلي نقابة المهندسين ومديرية الإسكان والتخطيط العمراني ومديري التنظيم بالأحياء والتفتيش الفني على أعمال البناء.

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