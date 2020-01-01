الصحة العالمية: خطورة كورونا تزداد سوءًا

كررت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تحذيراتها من خطورة وباء فيروس كورونا الذي طال أكثر من 12 مليون إنسان حول العالم.وشدد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194، على أن فيروس كورونا ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم، بل يزداد سوءا.ودعا المدير العام للمنظمة، فى تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية، إلى الوحدة بين الدول من أجل التمكن من هزيمة الفيروس التاجي المستجد، قائلًا: "لا يمكننا التغلب على الوباء إذا انقسمنا، فالانقسامات تمنح كورونا ميزة".يأتي ذلك بعد يومين من تأكيد الولايات المتحدة انسحابها رسميا من المنظمة، بعد أشهر من انتقاد تعاملها مع الجائحة، واتهامها بالتحيز للرواية الصينية.