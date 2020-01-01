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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تشكيل هيئة تحقيق تختص بقضايا الاغتيالات في العراق

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:15 م
مجلس القضاء الأعلى
مجلس القضاء الأعلى
منار أحمد
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أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى تشكيل هيئة تحقيق قضائية، تختص بقضايا الاغتيالات في العاصمة بغداد والمحافظات.

وتتالت الدعوات لتشكيل مثل هكذا هيئة بعد اغتيال الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، الذي تلقى تهديدات بالقتل من مليشيات مرتبطة بإيران، كان آخرها تهديد ورده من مليشيا كتائب حزب الله العراقية.

وأدانت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين الماضي، اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، وذكرت في بيان أن اغتيال الهاشمي خسارة مأساوية لأنه كنز وطني، ودعت الحكومة العراقية إلى الإسراع في تقديم المسؤولين عن اغتيال هشام الهاشمي إلى العدالة.

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