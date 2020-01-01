الجزائر: فرض حجر منزلي جزئي ببلدتي بسبب انتشار كورونا

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الخميس، فرض حجر منزلي جزئي ببلدتي القالة والشط بولاية الطارف (شمال شرق)، بسبب انتشار فيروس كورونا.وقال بيان لوزارة الداخلية الجزائرية اليوم، إنه نظرا لتطور الوضعية الوقائية بولاية الطارف، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين، بعد موافقة السلطات العمومية المختصة بإقرار حجر منزلي جزئي ببلدتي القالة والشط من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحا لمدة 15 يوما ابتداء من اليوم الخميس.وأشار البيان إلى أنه سيتم التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات بالبلدتين.وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى من بينها ولاية الطارف، وذلك حتى 13 يوليو الجاري.