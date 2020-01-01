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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4 متهمين بسرقة ربع مليون جنيه من شركة بالشرقية

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:06 م
ضبط متهمين بسرقة
ضبط متهمين بسرقة
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات سرقة قرابة 250 ألف جنيه من داخل إحدى شركات الصناعات الغذائية بالشرقية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة

وتبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من محاسب بإحدى شركات الصناعات الغذائية بدائرة المركز باكتشافه سرقة (مبلغ 238 ألف جنيه) من داخل مكتب حسابات الشركة ووجود كسر بكالون بابها.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أن مرتكبى الواقعة ( 5 أشخاص – أحدهم "عامل سابق بالشركة" جميعهم مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع "المتهم الهارب"، وقرر أحدهم "العامل السابق بالشركة" أنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية بمكتب الحسابات فعقد العزم على سرقة مقر الشركة.

وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بباقى المتهمين وأعد أحدهم "صاروخ" كهربائى، وأضاف المتهم المذكور بقيامه بتاريخ الواقعة وباقى المتهمين باستقلال مركبة "توك توك" والتوجه لمقر الشركة والدلوف لداخلها عدا أحدهم انتظر بالخارج لمراقبة الطريق.

وقام بكسر كالون غرفة الحسابات باستخدام الصاروخ واستولوا على (المبلغ المالى - 2 هاتف محمول - جهاز لوحى "تابلت") وفروا هاربين، تم إرشادهم ضبط (177 ألف جنيه - 2 هاتف محمول - جهاز "تابلت" - الصاروخ الكهربائى "المستخدم فى الواقعة") وأضافوا بأن باقى المبلغ بحوزة المتهم الهارب.

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