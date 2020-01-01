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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعاون بين جامعة مطروح والهيئة العامة لتعليم الكبار

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:02 م
الدكتور مصطفى النجار
الدكتور مصطفى النجار والدكتور عاشور
ياسمين شعيب
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شهد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار فرع مطروح، مع الدكتور الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، من خلال برنامج "زووم".

جاء ذلك بهدف تفعيل مشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية وفقا لتوجهات الدولة نحو مشاركة كافة المؤسسات الحكومية والمدنية في مواجهة الأمية بكافة أشكالها تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.

وأكد الدكتور مصطفى النجار أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا لملف الأمية، موضحًا أن الجامعة لم ولن تدخر جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية، لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطوير المجتمع المصري بكافة فئاته.

وأوضح الدكتور عاشور عمري إن مواجهة قضية الأمية لا تقل في أهميتها عن قضية مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج لتضافر وتكثيف الجهود من جميع أجهزة الدولة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة تلك القضية القومية التي تعوق حركة التنمية.
الدكتور مصطفى النجار
الدكتور عاشور
الدكتور مصطفى النجار
الدكتور عاشور

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