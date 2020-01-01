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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسية أمريكية: الجزيرة القطرية تروج للمنظمات الإرهابية

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:51 م
الجزيرة القطرية
الجزيرة القطرية
أ.ش.أ
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قالت السياسية الأمريكية المخضرمة أليانا روس ليتينن عضو الكونجرس الأمريكي السابق، إن شبكة الجزيرة القطرية تخالف قوانين الولايات المتحدة وتدعم وتروج للمنظمات الإرهابية.

وأضافت ليتينن، في تقرير مفصل لها أذاعته قناة (العربية الحدث)، أن العائلة المالكة القطرية استغلت قناة الجزيرة في عمليات مشبوهة، فضلًا عن استغلالها لتعزيز مصالح الدوحة السياسية في أمريكا، ودعم كيانات تصنفها أمريكا بأنها إرهابية.

واتهمت النائبة الأمريكية، قناة الجزيرة بالعمل كعميل غير معلن للحكومة القطرية، في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)، والذي يطالب العاملين لدى الحكومات الأجنبية بالإبلاغ علنًا عن أنشطتهم.

ويتهم التقرير قطر والجزيرة بانتهاك قوانين الوكلاء الأجانب من خلال العمل تحت ستار منظمة إخبارية مستقلة، بالرغم من تلقيها تمويلًا مباشرًا من الحكومة، واستخدام هذا التمويل لتحقيق أهداف سياسية.

وناقشت خلال تقريرها أيضًا ما توصل له الكونجرس الأمريكي في الفترة التي عملت بها داخله بشأن قطر والجزيرة ولا سيما علاقاتهما الوثيقة مع القوى الإرهابية في المنطقة.

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