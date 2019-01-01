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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

طلاب الثانوية الأزهرية: «الاستاتيكا» سهل جدًا

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:49 ص
طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
أميرة العناني
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أنهى طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية منذ قليل امتحان مادة الاستاتيكا "نظام حديث" في جميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن امتحانات نهاية للعام الدراسي 2019-2020.

وتجري امتحانات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الصحية المشددة في جميع اللجان.

وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب بعد الامتحان، مؤكدين الامتحان كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد به أي صعوبات، وغالبية الأسئلة جاءت مباشرة.

وأكد الطلاب أن وقت الامتحان كان كافيا وغالبية اللجان خرجت قبل نهاية الوقت، خاصة أن الامتحان كان في متناول الجميع.

وحرص القائمون على لجان الامتحانات على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال قياس درجة الحرارة للطلاب وتوزيع الكمامات عليهم بالإضافة لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل لجان الامتحانات.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019-2020، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بجميع المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا. جدير بالذكر أنه تم تخصيص الرقمين 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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