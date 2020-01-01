طلب التحريات في تشاجر مهتز نفسيا مع مواطن بشبرا

كلفت نيابة شبرا الجزئية، تحت إشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول، بسرعة إجراء التحريات في واقعة تشاجر مهتز نفسيا مع مواطن بدائرة القسم، بعد تدوال صورة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وكلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية وتوقيع الكشف عليه لبيان سلامة قواه العقلية.وكان قد تداول بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لأحد الأشخاص ومدون أسفلها "تشاجر هذا الشخص مع أحد المواطنين بشبرا".وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بتحديد هوية المذكور وتبين أنه مهتز نفسيًا "له معلومات جنائية مسجلة" وأنه دائم المبيت بالطريق العام بدائرة قسم شرطة روض الفرج.وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.