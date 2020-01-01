رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طلب التحريات في تشاجر مهتز نفسيا مع مواطن بشبرا

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:47 ص
التحريات في تشاجر
التحريات في تشاجر مهتز نفسيا مع مواطن
حسام التمساح
طباعة
كلفت نيابة شبرا الجزئية، تحت إشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول، بسرعة إجراء التحريات في واقعة تشاجر مهتز نفسيا مع مواطن بدائرة القسم، بعد تدوال صورة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية وتوقيع الكشف عليه لبيان سلامة قواه العقلية.

وكان قد تداول بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لأحد الأشخاص ومدون أسفلها "تشاجر هذا الشخص مع أحد المواطنين بشبرا".

وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بتحديد هوية المذكور وتبين أنه مهتز نفسيًا "له معلومات جنائية مسجلة" وأنه دائم المبيت بالطريق العام بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا: تركيا تنقل السلاح إلى ليبيا وستحولها لسوريا ثانية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

198 حالة إصابة بكورونا فى بورسعيد

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

«‎الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمم المتحدة: ارتفاع جديد فى الحرارة حتى 2024

مطالبة مدارس كينيا بإعادة رسوم عام 2020

اليابان تبحث تخفيف القيود على سفر الرياضيين خلال الأوليمبياد

التأمل يساعد على تعزيز المناعة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

رئيس العامة لقصور الثقافة يتابع استعدادات عودة الأنشطة بالفيوم (صور)

جعفر العلاق يشارك في «كل يوم شاعر» عبر يوتيوب

اختيار رحاب عبدالخالق أمًّا مثالية لعام 2020 (صور)

محاولة إنقاذ.. كيف تواجه دور النشر تراجع المبيعات بسبب «كورونا»؟