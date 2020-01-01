بعد انتشار ظاهرة التحرش.. 5 طرق للفتيات للدفاع عن أنفسهن

هزت جرائم التحرش في الفترة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي، وسادت موجة من الغضب ضد المتحرشين الذين تجردوا من الأخلاق، وتعالت المطالبات بوضع عقوبات صارمة على المتحرشين.ويرصد"الدستور" في السطور التالية عددا من حيل الفتيات لمواجهة التحرش:1 - استخدام «الإبرة» المدببة التى يستخدمها المنجد ويصل طولها من 15 إلى 20 سم ضد المتحرشين كوسيلة للدفاع وتستخدمها الفتاة وقت شعورها بالخطر، بجانب بعض الأدوات الأخرى المشابهة فى نفس الشكل مثل «دبوس الشعر».2 - رذاذ الفلفل الحار يتم وضعه في زجاجة سبراي ويتكون من ملعقتين فلفل حار، كحول من الصيدلية، قطعة قماش، زيت أطفال.3 - استخدام الصاعق الكهربائى، ليشل حركة المتحرش، وهو من أهم الأدوات التى يمكنكِ حماية نفسك بها من المتحرشين.4 - مبرد الأظافر، حيث تحمله معظم الفتيات في حقيبتها وتستخدمه للدفاع عن نفسها.5 - بخاخ "سلف دفينس" أو "إسبراى" وهو عبارة عن عبوة من غاز الميثان، الذى يسبب العمى المؤقت والشعور بالإغماء وعدم القدرة على الرؤية لمدة تمتد من 30 إلى 40 دقيقة.