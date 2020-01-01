انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محل «كاوتش» فى مدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل محل "كاوتش" لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل كاوتش بمدينة نصر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق ومحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.