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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن وسول يناقشان تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:58 ص
الجزيرة الكورية
الجزيرة الكورية
أ.ش.أ
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ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون والمدير الجديد لمجلس الأمن القومي بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي سو هون، ناقشا الشأن الكوري الشمالي، اليوم الخميس في لقائهما الذي يعد الأول من نوعه بعد تولي سو لمنصبه.

وأوضحت (الوكالة) أن المسؤولين التقيا - في المكتب الرئاسي صباح اليوم الأخير من زيارة بيجون التي امتدت 3 أيام إلى كوريا الجنوبية - والتي تهدف إلى إحياء الدبلوماسية العالقة مع بيونج يانج، مشيرة إلى أن هذا اللقاء الأول بين المسؤولين منذ تولي سو الذي لعب دورا رئيسيا في التحضير للقمة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الشمالي كيم جونج-أون في 2018 بمنصبه كمدير مكتب الأمن القومي في وقت مبكر من يوليو الماضي، لافتة إلى أن لقاء اليوم ركز على سبل تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية وكسر الجمود في الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وفقا للمصادر.

وكانت كوريا الشمالية قد فجرت مكتب الاتصال المشترك بقرية كيسونج الحدودية الشهر الماضي، وأطلقت سلسلة من التهديدات اللفظية ما رفع من مستوى التوتر في شبه الجزيرة الكورية في ظل جمود المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ويعتقد أن مسؤولي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ركزا على سبل تحريك العلاقات بين الكوريتين بعد أن صرح بيجون في وقت سابق بأنه يدعم التعاون بين الكوريتين "بقوة".

وعبر المسؤول الأمريكي الذي يشغل منصب كبير مبعوثي أمريكا النوويين عن نية الولايات المتحدة في استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

يذكر أن بيجون لم يقم بزيارة مجاملة للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، ووفقا لما صرح به مسؤول رئاسي لوكالة (يونهاب) للأنباء عبر الهاتف فإنه "لم يتم التحضير للقاء بينهما منذ البداية".

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