اليوم.. «التعليم» تحسم الأمر في صعوبة «الفيزياء والتاريخ»

يعقد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، اجتماع مع لجنة واضعي امتحاني الفيزياء والتاريخ، الذي اشتكى الطلاب من صعوبتهما الثلاثاء الماضي.وأضاف الدكتور رضا حجازي خلال تصريحات صحفية، أن امتحان الفيزياء له طبيعة خاصة؛ لافتا إلى أنه إذا وجد خلال اجتماعه مع اللجنة صعوبة في الأسئلة سيتم إعادة تقييم درجات الأسئلة.أكد رئيس امتحانات الثانوية العامة أنه سيتم البدء في تصحيح العينة العشوائية بمادتي التاريخ للشعبة الأدبية والفيزياء للشعبة العلمية يوم السبت المقبل 11 يوليو 2020.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء حيث أكدوا أنه تضمن جزئيات لأول مرة يجدوها أمامهم والامتحان في مستوى الطالب المتفوق؛ لافتين الي أن المسائل كانت صعبة للغاية وتحتاج إلى وقت طويل.