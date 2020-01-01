مصطفى الفقى: أردوغان يهدف إلى تقسيم ليبيا ونشر الإرهابيين بها

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن إعلان القاهرة ربما يكسب تأييد جديد بعد جلسة مجلس الأمن اليوم، وذلك لأنه يتميز بالاعتدال والعقلانية، وبدت فيه النية الطيبة من جارة كبرى لليبيا وهي مصر.وأضاف "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "مصر قالت بوضوح أننا لا نريد وجود أجنبيا في ليبيا، وليست لدينا أطماع ولا تدخل في الشأن الليبي، وإنما نناصر حق الشعبي أن يكون له استقلاله وسلامة أراضيه وأن يتوقف الغزو التركي، لقد أصبح غزو علني، طمعا في ثروة ليبيا".وأردف: "ربما يتغير موقف الغرب بعدما يكتشفون أن تركيا تجاوزت كل الأطراف وتحشد الإرهابيين، والغرب سيكتشف هذا قريبا، ولدينا أمل أن دول الاطلنطي تدرك أن ما يحدث في ليبيا لا يعبر إطلاقا عن وجهة نظرهم".