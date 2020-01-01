الجيش الليبى: مصر وضعت النقاط على الحروف أمام مجلس الأمن

أكد العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن كلمة مصر أمام مجلس الأمن، في اجتماع أمس الأربعاء، لمناقشة الأزمة الليبية، وضعت النقاط فوق الحروف، وكانت بمثابة الحديث بلسان كل ليبي حر.وأضاف "محجوب"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أن تركيا أعلنت 3 مناورات بحرية على السواحل الليبية، مشيرًا إلى أنهم يحشدون مليشياتهم من أجل التقدم إلى المنطقة، لكن هناك إعادة للحسابات بشكل كبير للغاية، أولها هي صد الهجوم الأول في سرت، ومنع دخول هذه المجموعة من المرتزقة.وتابع أن أردوغان يتوهم بأن ليبيا حالها كحال أي دولة أخرى، لكن ليبيا رقم صعب المنال بالنسبة لأوهامه، ولا يعرف ماذا تعني ليبيا لمصر ولشعبها، موضحًا أن تركيا تعيد حساباتها بشكل كبير بعد ضرب منظومتها الدفاعية في الوطية.وواصل حديثه، أن المسألة معقدة بالنسبة لتركيا، لا سيما أن ليبيا لديها القدرة على المواجهة أمام التدخل التركي، مشيرًا إلى أن كلمة مصر في مجلس الأمن بمثابة وضع النقاط على الحروف، ولسان حال كل ليبي حر شريف ووطني، ويعرف إلى أي مدى اهتمام مصر بالقضية الليبية وأشقائها في ليبيا.واستكمل محجوب، أن ما يقدمه الإعلام في مصر، مساندة كبيرة للقضية الليبية، موجهًا الشكر لمصر وإعلامها على الاهتمامها والدعم المستمر للشعب الليبي من أجل استقرار، كما أن ليبيا قادرة على صد ودحر ميليشيات تركيا، وتم رصد كل التحركات التركية.واختتم تصريحاته، أن ليبيا ستصطاد أي أهداف ستتحرك في المنطقة، مشددًا على أنه تم القضاء على أغلب عناصر الميليشيات الليبية بعد متابعة دقيقة للغزو التركي.