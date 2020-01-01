محافظ الفيوم: معدلات الإصابة بكورونا تراجعت بالمحافظة

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في التعامل مع المخالفين في إجراءات الفتح الجزئي للحياة الطبيعية بالمطاعم والمقاهي.وأشار "الأنصارى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة تتراجع، وتمت السيطرة على الفيروس.وأضاف أن إغلاق المقاهي والمطاعم المخالفة بالمحافظة يهدف إلى حماية المواطنين، متابعًا: "إحنا مش هنرجع عن ده لإننا بنحمي حياة المواطنين".