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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس صاحب مخبز لاختلاسه نصف مليون جنيه من أموال الدعم بالسلام

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:03 م
حبس صاحب مخبز
حبس صاحب مخبز
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس صاحب مخزن أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتلاعب واختراق نظام التشغيل وإثبات عمليات بيع وهمية وبيع الدقيق في السوق السوداء.

كانت تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، بتهمة التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه في السوق السوداء، وتحصله على مبلغ نصف مليون جنيه بدون وجه حق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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