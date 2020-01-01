تامر أمين: لا توقفوا الهوجة ضد التحرش

طالب الإعلامي تامر أمين، الإعلاميين والسوشيال ميديا بالاستمرار في التوعية بالتحرش، وعدم التوقف، قائلا: "للأسف بعض الإعلاميين يتعاملوا مع الأمر على إنهم كلمتين اتقالوا وضربنا نار في فرحنا وخلص".وأضاف أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "خلينا مستمرين في الهوجة ومنقفلهاش لحد ما نقلل منها، والمرأة المصرية تكون آمنة على شرفها وعلى ودنها من الاستماع للكلام السيئ في الشارع المصري".وأشاد أمين، بمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لإلزام وزارة الداخلية وجهات التحقيق والنيابة بسرية المعلومات وبيانات المجني عليهن في قضايا التحرش.وأردف: "بعد إقرار القانون قسم الشرطة ملزم ألا يفصح عن اسم البنت لا بين الدوائر ولا للصحفي، مش من حق الداخلية ولا النيابة العامة تفصح عن البيانات".وتابع: "أصفق لمجلس الوزراء على هذا المشروع وأناشد النواب مناقشة القانون بسرعة، ودورنا في الإعلام النصح والإرشاد".