«الديهي» يكشف مزايا فيروس كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أزمة فيروس كورونا كان لها العديد من المزايا، وأهمها هي زيادة المساحة الزراعية والاهتمام بالثروة الزراعية، والبحث العلمي.وأضاف خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية "ten": "أزمة كورونا أكدت أنه لا قيمة للعولمة ويجب على كل دولة الاكتفاء بمواردها ورجالها، لأن كل العالم كان من الممكن أن يغلق كل موارده الجوية والبحرية.وتابع: أنه من الايجابيات التي انبثقت من الأزمة هي الاعتماد على النفس والمعامل والأبحاث والزراعات بمبدأ الفكر والعمل، وهذا أهم ما استفدناه منها.