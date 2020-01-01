15 وفاة و193 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن وفاة 15 شخصا في أنحاء البلاد، وإصابة 193 بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية حالة الطوارئ بلغ 34914 شخصا.ووفقا لبيان وزارة الصحة، تم الكشف عن 193 حالة إيجابية جديدة من ناحية العدوى بـ"كوفيد 19".وأفادت بأنه تم تسجيل تعافي 825 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن مجموع الذين تماثلوا للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، ارتفع إلى 193640 حالة.