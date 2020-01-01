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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن يعقد جلسة حول التطورات في ليبيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:09 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، جلسة حول التطورات في ليبيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الصراع في ليبيا دخل مرحلة جديدة؛ حيث وصل التدخل الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة.

وطالب بوقف التصعيد في ليبيا والذهاب للحوار، وقال إن النقاشات الحالية تركز على ضرورة خروج المرتزقة من الأراضي الليبية.

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