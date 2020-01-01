مجلس الأمن يعقد جلسة حول التطورات في ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، جلسة حول التطورات في ليبيا.وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الصراع في ليبيا دخل مرحلة جديدة؛ حيث وصل التدخل الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة.وطالب بوقف التصعيد في ليبيا والذهاب للحوار، وقال إن النقاشات الحالية تركز على ضرورة خروج المرتزقة من الأراضي الليبية.