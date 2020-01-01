وزير الثقافة الأردنى يفتتح مركز الفنون بإربد غدا

يفتتح وزير الثقافة الأردنى الدكتور باسم الطويسي، في الحادية عشرة من صباح غد الخميس، مركز تدريب الفنون والإبداع في مدينة إربد؛ الذي يأتي ضمن مشروع مدن الفنون والإبداع التي تدشنها الوزارة لتدريب الشباب في مجالات الفنون في عدد من المحافظات.ويعد افتتاح مركز الفنون بإربد الخطوة الأولى لتدشين مشروع مدن الفنون والإبداع الذي يؤسس لفكرة الصناعات الثقافية التي تعد محرّكا أساسيا لتقدم المجتمع وتطوره، وتلعب دورًا أساسيًا في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ويتضمن مركز تدريب الفنون والإبداع في إربد، 8 قاعات تدريبية تشمل تدريب الفنون التشكيلية والموسيقى والمسرح والصناعات الثقافية.ويذكر أن هذه المراكز تسعى إلى بناء قدرات الشباب في المجتمعات المحلية في مجالات الفنون والإبداع واكتشاف المواهب واحتضانها، وذلك من أجل دمج هذه المجتمعات بحركة الفنون والإبداع، وزيادة الطلب الاجتماعي على الفنون.