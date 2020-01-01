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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استدعاء مجري التحريات في مقتل شاب بالشرابية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:59 م
مقتل شاب
مقتل شاب
حسام التمساح
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أمرت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الأربعاء، باستدعاء مجري التحريات في اتهام عاطلين بقتل شاب في مشاجرة معه بسبب لهو الأطفال.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لشاب في منتصف العقد الثالث من العمر وتوفي نتيجة إصابته بـ8 طعنات في أماكن منفرقة من الجسد بالبطن والصدر والرقبة والذراعين.

كان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بشارع الاسكندراني متفرع من شارع ترعة بولاق ابو العلا بدائرة القسم مما أسفر مقتل احدهما وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر يدعي "أحمد. خ" به عدة طعنات متفرقة بجسده تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وباجراء التحريات تبين ان المجني عليه خرج ليفض مشاجرة أطفال بين شقيقه الأصغر وأطفال اخرين فنشبت بينه وبين أهل الأطفال مشاجرة قاموا على اثرها بالتعدى عليه وطعنه عدة طعنات حتى ان سقطت على الأرض مفارقة الحياة.

وبناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب لهو الأطفال.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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