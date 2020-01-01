الكنيسة توثق 35 عظة للبابا تواضروس على «ساوند كلاود»

وثق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية سلسلة من عظات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك على موقع الصوتيات "ساوند كلاود".وتضم هذه السلسلة عظات "قصص من الحياة "و"تراث كنيستنا" واقوال للحياة وسؤال للبابا، شاملة أكثر من 35 عظة صوتية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "صوم الرسل" الذي يستمر أكثر من شهر، وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل، وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.