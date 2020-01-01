2741 حالة.. العراق يسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل رقما قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا التي تصل إلى 2741 إصابة.وأضافت الصحة العراقية، في نبأ عاجل نقلته " العربية عاجل " أن عدد وفيات كورونا تصل إلى 94 حالة وفاة خلال يوم واحد.وقد كشفت وزارة وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 2426 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى 162 إصابة منها في ذي قار.