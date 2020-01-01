حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 8 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء 8 يوليو، وفيما يخص برج الميزان، قالت:مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم أبوابًا مغلقة ويتيح بعض الفرص التي يجب أن تستغلّها، وخصوصًا أنك في وضع مريح.عاطفيًا: التصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنبك تدريجيًا، حاول تحسين تعاطيك معه.صحيًا: على الرغم من حيويتك فإن حياتك المهنية قد تحثك على استجماع قواك والاعتناء بصحتك أكثر فأكثر.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.